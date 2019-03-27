Брюссель, 27 марта, 2019, 22:43 — ИА Регнум. В Европейском союзе готовятся ввести запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Соответствующий законопроект принял Европейский парламент на заседании 27 марта.

Документом предусматривается введение запрета на продажу тарелок, столовых приборов, соломинок и других одноразовых изделий из пластика. В поддержку инициативы выступили 560 депутатов, 35 высказались против.

В распространённом пресс-релизе Европарламента отмечается, что на подпадающие под запрет товары в настоящее время приходится порядка 70% всего мусора в мировом океане.

В случае окончательного утверждения инициативы реализация данной продукции на рынке Евросоюза будет запрещена с 2021 года.