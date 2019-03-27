Сиэтл, США, 27 марта, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Представители компании Boeing заявили о решении проблем с программным обеспечением лайнеров 737 MAX, 27 марта передает агентство Reuters.

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«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись», — заявил журналистам представитель Boeing Майк Синнетт.

После крушения Boeing 737 MAX 10 марта в Эфиопии полеты лайнера были запрещены по всему миру.

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