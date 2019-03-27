Москва, 27 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ещё одного фигуранта уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова — заместителя генерального директора ООО «Ру-Ком» Максима Русакова. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Русакова сроком до 25 мая 2019 года», — рассказала Царева.

Русакову были предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и частью 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

Напомним, что помимо Абызова и Рускова фигурантами этого дела являются бывший генеральный директор российской бизнес-группы «Ру-Ком» Николай Степанов, глава совета директоров компании «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

В деле есть и еще один фигурант — Сергей Ильичев, который успел скрыться за границей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абызов и его подельники обвиняются в создании организованной преступной группировки и хищении 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Все эти средства они вывели за рубеж.