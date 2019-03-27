Москва, 27 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в хищении государственных средств экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов будет содержаться в московском следственном изоляторе «Лефортово». Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Аснис.

Sledcom.ru Михаил Абызов

Ранее сегодня Басманный суд Москвы избрал для экс-министра меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 мая. Защита ходатайствовала о его освобождении под залог в миллиард рублей, адвокаты уже сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Как передавало ИА REGNUM, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 миллиардов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.