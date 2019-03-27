Саранск, 27 марта, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, глава Мордовии Владимир Волков огласил ежегодное послание Государственному собранию республики. Руководитель региона выступил перед депутатами с подведением итогов социально-экономического положения республики в прошлом году и обозначил основные направления работы для всех институтов власти на предстоящий период, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков выступает с посланием Государственному собранию республики

Среди прочих важных тем Владимир Волков затронул аспект, который касается сегодня всех государственных служащих.

«В современных условиях тотальной прозрачности вы должны помнить, что находитесь в зоне самого пристального внимания общественности. Никогда ранее в обществе не было такого сильного запроса на справедливость, честность и открытость власти, как это наблюдается сейчас. Поэтому и реакция на необдуманные заявления и неблаговидные поступки чиновников сейчас гораздо острее и приобретает более широкий резонанс. Все вы знаете, что такое «офицерская честь». Во многих языках мира слова «чиновник» и «офицер» — синонимы. Поэтому мы можем и должны говорить о чести чиновника, его достоинстве и честном имени. Ваша незапятнанная репутация, собственный пример и постоянная работа над собой — это важнейшие критерии укрепления уважения и доверия народа к представителям власти», — сказал Волков, обращаясь к депутатам.

Также Волков обозначил важность прозрачной работы «социальных лифтов» для различных категорий управленцев.

«В обществе чувствуется запрос на более четкие, прозрачные принципы работы «социальных лифтов» для молодых управленцев. Необходимо качественно и максимально публично проводить работу по формированию кадровых резервов всех уровней и профессиональному развитию резервистов. Нужно шире использовать российские конкурсные площадки, такие, например, как «Лидеры России». А прием на работу, назначение на вышестоящие должности в органах власти должны осуществляться, прежде всего, из кадрового резерва. Сейчас организовано обучение служащих принципам проектного управления с привлечением широкого круга экспертов. Также необходимо продолжить полезную практику проведения регулярных семинаров-совещаний с активом районов», — считает глава региона.

Ключевой задачей для всех органов власти в ближайшие годы, как подчеркнул Волков, станет выполнение нового майского Указа Президента.

«Это масштабные задачи, успешное решение которых обеспечит кардинальное повышение уровня жизни в стране и в нашей республике. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах. В течение шести лет в рамках нацпроектов республика получит около 58 млрд рублей — это вдвое больше, чем было вложено в развитие региона к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, и в полтора раза больше, чем в период подготовки к чемпионату мира по футболу», — заключил глава республики.