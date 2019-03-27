Киев, 27 марта, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко пообещал устроить «веселую жизнь» информационным ресурсам Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Об этом Порошенко заявил сегодня, 27 марта, на закрытой встрече с блогерами и представителями СМИ, сообщает один из участников встречи журналист Виктор Литовченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Литовченко информирует, что в ходе встречи Порошенко объявил, что «дерзко» разберется с каналом «1+1», и пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на осень, на нем очень сильно изменится контент.

Также действующий глава государства недвусмысленно намекнул, что устроит «веселую жизнь» информационным ресурсам украинского политика Виктора Медведчука, а также ему самому.

Напомним, что выборы президента Украины или по крайней мере их первый тур, состоятся 31 марта. Порошенко, чей рейтинг низковат, использует весь доступный ему административный ресурс, чтобы сфальсифицировать выборы в свою пользу.