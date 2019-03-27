Москва, 27 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. «ОПОРА РОССИИ» направила письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с просьбой сообщить о результатах реализации постановления правительства РФ «О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров». В частности, в письме «ОПОРА РОССИИ» просит предоставить информацию о количестве регионов-участников пилотного проекта, количестве туроператоров, получивших государственные субсидии, их сумме в региональном разрезе, а также количестве туристов, привлеченных в пилотный проект.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

Перед началом и сразу после запуска пилотного проекта организация уже выражала свои опасения и сомнения в успешности его реализации. В частности, эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» говорили о «недостаточно четком механизме выбора пилотных направлений, которые будут субсидироваться на круглогодичной основе». Так, особое внимание чиновников «ОПОРА РОССИИ» обращала на необходимость расширения списка участников за счет таких направлений, как Республика Крым, Краснодарский край, включая город Сочи, Республика Татарстан, включая Казань, и Калининградская область.

«Сама идея поддержки федеральных и региональных туроператоров, которые рискуют своими деньгами и помогают развивать внутренний туризм правильная, но главное создать понятный механизм, начиная от правильного выбора направлений и заканчивая запрашиваемыми документами. Если все будет сделано корректно, то можно увидеть реальные результаты от этого проекта», — отметил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.

Отметим, что согласно информации, предоставленной в начале текущего года пресс-службой Министерства культуры РФ порталу TourDom.ru, в рамках программы субсидирования внутреннего и въездного туризма с сентября по декабрь 2018 года заключено 43 соглашения с 27 туроператорами из Приморья, Тюмени, двух республик — Алтай и Бурятия, а также Алтайского края, Иркутска, Архангельска и Вологды. О точном размере субсидий в Минкультуры России не сообщили, однако известно, что первым получателем субсидий стала компания из Владивостока — «Диалог народов — 1». По мнению экспертов отрасли, столь скромные цифры служат лишь подтверждением того, что проект нуждается в серьезной доработке.

Постановление правительства РФ «О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров» вступило в силу в августе 2018 года.

В перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристических маршрутов были включены территории Республики Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей — круглогодично, а также Краснодарского края (без г. Сочи) — в период с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул). Субсидии предоставлялись на основании соглашения между Минкультуры России и туроператором.