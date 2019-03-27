Ярославль, 27 марта, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин подверг резкой критике решение Министерства культуры РФ о слиянии двух театров: Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Российского академического театра им. Ф. Г. Волкова в Ярославле. Комментарий Калягина приводит РИА Новости.

Kremlin.ru Александр Калягин на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Глава СТД, в частности, возмущён тем, что решение было принято кулуарно, без широкого обсуждения с общественностью.

«Без серьезного, всестороннего, детального его обсуждения с театральным сообществом, с экспертами, без общественной экспертизы принимать такое решение — значит идти вразрез с основами государственной культурной политики», — подчеркнул Калягин.

По его словам, информация о грядущем слиянии, которая была обнародована в Международный день театра, стала для него шоком. Калягин напомнил, что на сцене Российского театра драмы им. Волкова в Ярославле президент Владимир Путин дал старт Году театра, заявив о необходимости сохранения вековых традиций русского театра.

Калягин считает, что действия Минкультуры противоречат позиции президента.

«Под прикрытием красивых слов об оптимизации, совершенствовании, инициативе снизу (явно организованный сверху) и прочей шелухи ставят под угрозу исчезновение легендарного театра России. Причем делают это исподтишка, келейно, как какую-то спецоперацию», — заявил председатель СТД.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что решение об объединении двух театров не согласовывалось и не обсуждалось с региональными властями. «Внимательно изучим все нюансы и приложим все усилия для того, чтобы административный процесс не помешал творческому», — пообещал он.

Как сообщало ИА REGNUM, о предстоящем слиянии театров заявил министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал процесс «историческим» и «инициированным снизу» «воссозданием первого национального театра».

Вместе с тем это решение уже вызвало недовольство в культурной общественности Ярославля. «Это эффектный жест с абсолютно непонятными перспективами. У театров абсолютно разные актерские школы, разные традиции», — заявила ИА REGNUM искусствовед Татьяна Злотникова. А историк театра Маргарита Ваняшева напомнила, что такая идея уже обсуждалась и была в своё время отвергнута как абсурдная. «Это бред, — согласился председатель комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов. — Как можно объединить два театра, находящихся в разных городах?!»