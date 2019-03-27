Москва, 27 марта, 2019, 21:22 — ИА Регнум. В госкорпорации «Роскосмос» выразили соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта СССР Валерия Быковского.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Роскосмос соболезнуют родным и близким Валерия Фёдоровича», — говорится в сообщении на странице госкорпорации в Twitter.

Дважды герой СССР, представитель первого поколения российских космонавтов Валерий Быковский скончался сегодня на 85-м году жизни. Прощание с ним состоится 29 марта в Доме космонавтов Звёздного городка.