Саранск, 27 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. К 2024 году Мордовия планирует увеличить объемы ввода жилья в полтора раза по сравнению с текущим показателем — до 500 тыс. кв. метров в год. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, выступая с ежегодным посланием Государственному собранию региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Kremlin.ru Владимир Волков

«Для сохранения объемов работ и перспективы развития надо быстро переориентироваться на возведение нового жилья и реконструкцию имеющегося жилого фонда. В этом году предстоит построить 338 тыс. кв. метров жилья. К 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза — до 500 тыс. кв. метров в год», — сказал глава республики.

Он напомнил, что в 2018 году Мордовия реализовала беспрецедентную программу строительства объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к чемпионату мира по футболу. Выполнены все намеченные программы строительства школ, детских садов, объектов здравоохранения и дорог. Построено свыше 333 тыс. кв. метров жилья, благодаря чему новоселье справили более 4 тыс. семей республики.

Руководитель региона подвел итоги социально-экономического положения республики в прошлом году и обозначил основные направления работы для всех институтов власти на предстоящий период.

В частности, Волков рассказал о планах по строительству дорог.

«В рамках нацпроекта мы получим из федерального бюджета более 16 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. В течение 6 лет нам предстоит отремонтировать почти 1100 км дорог. В том числе, более 100 км в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка. Мы должны привести в порядок и построить все дороги, которые были озвучены в наказах избирателей», — уточнил глава Мордовии.

До конца текущего года планируется завершить транспортную развязку типа «Лук» на обходе Саранска, примыкающую к федеральной автодороге «Саранск — Сурское — Ульяновск» в районе тепличного комплекса, провести реконструкцию проблемных участков автодороги Ромоданово — Красный Узел — Липки в Ромодановском районе, дороги от Рузаевки до поселка Торбеево и от села Казенный Майдан до села Алькино в Ковылкинском районе.

Одной из важных тем послания стали перспективы развития Рузаевки — второго по величине города Мордовии. Статус территории опережающего социально-экономического развития дал Рузаевке новые возможности для развития бизнеса, создания производств, увеличения доходов бюджета и населения. Первые резиденты здесь появились в декабре 2017 года. Ими уже произведено продукции более чем на 200 млн рублей, в развитие бизнеса вложено около 300 млн рублей, создано более сотни рабочих мест.

В рамках развития Рузаевки руководству района и города необходимо кратно преумножить эти результаты, активнее решать социальные проблемы, в том числе проблемы трудоустройства.

«Мне часто приходится слышать о том, что в городе очень сложно найти работу. Но сегодня только «Рузхиммаш» готов принять свыше 400 местных работников. К тому же, сейчас на предприятии вахтовым методом работает 500 человек из других регионов. Хотя эти места могли быть заняты также рузаевцами», — отметил Волков.

По мнению руководителя республики, правительству, минэкономики, муниципальным администрациям надо продолжать работать над решением проблем других монопоселений республики. При этом основной акцент следует сделать на применении механизма государственно-частного партнерства.

Оглашая послание, глава Мордовии акцентировал внимание на необходимости развивать республиканские фирменные торговые сети.

«Мы поддерживаем присутствие и развитие крупных торговых сетей в республике. Но надо, чтобы и фирменные магазины наших товаропроизводителей — такие как «Новотроицкие продукты», «Норовский», «Крутенькое», «Тавлинские продукты», «Глубинка», «Птица», «Хорошее дело» и другие — развивались не менее активно», — считает глава региона. Также необходимо продолжать традицию проведения ярмарок выходного дня, которые пользуются огромным спросом у жителей республики, подчеркнул Волков.

Причем в настоящее время по итогам проведения соцопросов выяснилось, что уровень потребления продуктов местного производства в среднем составляет 92%. Жители Мордовии отдают предпочтение местным производителям хлебобулочных изделий, сыров, сахара, колбасных изделий и сливочного масла.

ИА REGNUM напоминает, послание 2019 года стало восьмым обращением главы республики к Государственному собранию Мордовии. Впервые Волков оглашал послание парламенту региона в январе 2012 года.

Ранее сообщалось, что после оглашения послания в этом году глава республики будет готов ответить на вопросы подписчиков сообществ в социальных сетях. По его мнению, все больше и больше людей находятся и работают в социальных сетях, и это важные площадки для общения с населением.

Глава Мордовии заверил, что сможет, как и члены правительства республики, отвечать на вопросы пользователей популярных саранских сообществ, не обращая внимание на зачастую негативный характер обращений.

«Почему бы и нет? Будем отвечать. Надо работать там, где есть люди», — пообещал Волков.