Мадрид, 27 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. «Место — Елисейский дворец. Беспрецедентный формат — 3 + 1. Три европейских лидера: французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. И китайский лидер Си Цзиньпин. Ключевые слова: многосторонний порядок, взаимность. Отсутствующий участник — Дональд Трамп. И европейский укол китайскому гостю в устах Макрона: «Уважайте единство Европейского союза и его ценности», — так испанское издание El Mundo описывает общение четырех крупных политических фигур 26 марта.

Gov.cn Си Цзиньпин во Франции

Мероприятие официально называлось «Встреча на высоком уровне, посвященная вызовам многосторонних отношений». По мнению испанского СМИ, то была ролевая игра с участием пострадавших от «политического, дипломатического и экономического землетрясения», вызванного вторжением Трампа на мировую арену. Именно к нему вчера обращались, хоть и не напрямую, «четыре мушкетера».

И все же девизом встречи не стало «Один за всех и все за одного». Дело в том, что у трех европейцев была претензия, которую они высказали «большому начальнику» мощнейшего государства. В слова ее облек Макрон: «Очевидно, осуществление властных полномочий невозможно без разногласий. Никто из нас не является наивным, однако мы уважаем Китай и ожидаем, что он будет уважать единство Европейского союза и его ценности».

Менее эмоциональный Си Цзиньпин нашел в ответ подходящие слова: «Нынешние отношения между Китаем и Европой [не Европейским союзом, подчеркивает в скобках El Mundo] отмечены сотрудничеством. Разумеется, есть вещи, вызывающие разногласия, а также конкуренцию, но это позитивная конкуренция».

Таким образом китайский лидер завершил свой тур по Европе, который стартовал в прошлый четверг в Италии. Визит в эту страну был отмечен успехом: главе КНР удалось присоединить заальпийскую страну — этого «блудного сына Европы под властью популистов» — к своему Шелковому пути, большому инфраструктурному проекту, который Цзиньпин (лидер, обладающий наибольшей властью со времен Мао) запустил в 2013 году. Этим он показал не только свои экономические амбиции, но и политические устремления, нацеленные на гегемонию.

В минувший вторник глава КНР высказался насчет своей инициативы мягко, но решительно: «Проект Пути внес вклад в концепцию многосторонних отношений. Франции и всем странам мира мы говорим: «Добро пожаловать».

И хотя все было «мягким как шелк», Меркель и Юнкер потребовали от Цзиньпина большей сбалансированности экономического обмена. «Мы хотим играть определенную роль, но необходима взаимность, которую нам несколько трудно найти», — заявила канцлер Германии, которая позднее встретилась с китайским лидером один на один.