Бамако, 27 марта, 2019, 21:15 — ИА Регнум. ООН посылает группу следователей и экспертов для расследования массового убийства представителей народности фулани в Мали, 27 марта передает агентство Reuters.

Bradley Watson Житель Мали

«Группа из 10 специалистов… направлена в регион Мопти для проведения специального расследования ужасных событий в субботу», — заявил официальный представитель миссии ООН Оливье Сальгадо.

По предварительной информации, 23−24 марта в результате нападения охотников-догонов на деревню фулани в Мали погибли не менее 157 человек, треть из них — дети.

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