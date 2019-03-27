Киев, 27 марта, 2019, 21:12 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

Кандидат в президенты Украины, внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал Киев нормализовать торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Бойко сделал 27 марта во время посещения Запорожской области.

«Коррупция, политический кризис внутри украинского общества, конфликт в Донбассе, а главное — действия нынешней власти — нанесли непоправимый ущерб украинской экономике. Без нормализации торгово-экономических отношений со странами-соседями, прежде всего — РФ, о динамичном развитии украинской экономики говорить крайне проблематично», — считает Бойко.

Он напомнил, что экономические санкции Кремля привели к сокращению рабочих мест и уровня зарплат украинцев.

«Развитие торгово-экономических отношений между Украиной и РФ крайне важно для отечественной экономики. Сегодня их развитие крайне затруднено из-за санкций и ряда других ограничений. Такие отрасли, как машино‑ и самолетостроение, пищевая, легкая промышленность традиционно поставляли целый ряд товаров в РФ. Сегодня этот важнейший для нас рынок сбыта закрыт. Это наносит вред нашей экономике и, безусловно, сказывается на жизни украинцев, потому что это рабочие места, зарплаты и т. д.», — сказал Бойко.

По его словам, на Украине закрылись десятки заводов из-за потери российского рынка. При этом Бойко не назвал ни одного завода или предприятия, которое закрылось из-за потери российского рынка.

«Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест. Такие предприятия, как Крюковский вагоностроительный завод, Запорожский абразивный комбинат, Кременчугский завод технического углерода, «Запорожтрансформатор» и многие другие, потеряв доступ на рынки РФ, не смогли выйти на европейские из-за жесточайшей конкуренции. Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать. Тем более, что сегодня мы покупаем у РФ товаров на 3 млрд. долларов больше, чем продаем туда», — напомнил Бойко.

Он также упрекнул правительство Украины за нежелание оказывать поддержку запорожскому вертолетостроительному заводу «Мотор Сич».

«Сегодня я встретился с работниками, поговорил с руководством завода. Это крупнейшее промышленное предприятие, продукцию которого знают во всем мире. И государственная помощь таким предприятиям окупится сторицей — это и налоги, и рабочие места, и экспортный потенциал», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия оставалась крупнейшим торговым партнером Украины. Так, в январь-ноябре 2018 года Украина на 17% нарастила импорт товаров из Российской Федерации, но при этом сократила продажу своих товаров на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в разделе «Географическая структура внешней торговли товарами», которую приводит государственная служба статистики Украины. В частности, за 11 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3 млрд 331 млн долл., что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом импорт товаров из России составил 7 млрд 415 млн долл. Таким образом, Украина нарастила отрицательное торговое сальдо с Россией до 4 млрд 84 млн долл. В 2018 году Украина традиционно поставляла на внешние рынки продукцию черной металлургии, сельхозтовары, минеральные продукты, а также машины и оборудование.