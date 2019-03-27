Екатеринбург, 27 марта, 2019, 20:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге госпитализирован бывший госсекретарь РСФСР и участник оформления развала Советского Союза Геннадий Бурбулис. У него инсульт, пишут местные СМИ.

Wikipedia.org Геннадий Бурбулис

Он приехал в Екатеринбург, чтобы провести в «Ельцин-центре» очередную «Народную трибуну». Однако участники мероприятия его не дождались, им объявили о том, что спикер попал в больницу.

Геннадий Бурбулис родился в свердловском городе Первоуральске. В 1971—1990 годах являлся членом Коммунистической партии Советского Союза, также был преподавателем диалектического материализма и марксизма-ленинизма. А в декабре 1991-го он стал одним из участников подписания Беловежских соглашений, которые поставили точку в существовании СССР.

Также читайте: Ассистент могильщика СССР советует России лечиться от «имперскости»