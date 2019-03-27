Москва, 27 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Постоянные упоминания президентом Украины Петром Порошенко имени своего коллеги из РФ Владимира Путина — посыл иностранным политикам, заявил 27 марта бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ceskatelevize.cz Петр Порошенко

«Его постоянные упоминания о Путине — посыл американскому кукловоду, что он самый главный специалист по русофобскому проекту. В тысячный раз Порошенко говорит и заявляет, что он не является государственником, что нет украинской политики, а есть антироссийский проект под названием «Украина», — сказал Колесниченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По данным социологических опросов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, следом за ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которые занимают второе или третье место в зависимости от исследования.