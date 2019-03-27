Москва, 27 марта, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова намерена обжаловать решение суда о его аресте. Об этом сообщил журналистам адвокат Александр Аснис.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовное дело

Басманный суд Москвы сегодня избрал для экс-министра меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Адвокаты просили освободить их клиента под залог в размере миллиарда рублей.

Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 миллиардов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание организованного преступного сообщества».