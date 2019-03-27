Киев, 27 марта, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Украинские эксперты предостерегают действующего президента страны Петра Порошенко от победы в первом туре выборов главы государства, которые должны состояться 31 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

С таким заявлением на пресс-конференции сегодня, 27 марта, выступил политолог Института политических и этнонациональных исследований им. Кураса Национальной академии наук Виктор Котигоренко.

Как заявил Котигоренко, если же благодаря админресурсу и всяческим манипуляциям Порошенко удастся выйти во второй тур, а может даже и выиграть, это будет угроза национальной безопасности Украины. Всем известно про высокий антирейтинг Порошенко, подчеркнул эксперт, из-за которого его победа на выборах может вылиться в признание их нелегитимными и массовые протесты.

«Протестные настроения будут очень велики. Какое-то неосторожное действие со стороны действующего президента и его команды может привести к массовым протестам. С моей точки зрения эта работа «сетки» (схема скупки голосов) и административный ресурс пойдут ему в минус», — отметил эксперт.

Если же Порошенко проиграет уже в первом туре, заявил он, у него будет время на подготовку парламентских выборов, которые должны состояться на Украине осенью этого года.

«У него будет время на эвакуацию из Банковой (улица, на которой расположена администрация президента Украины — ред.)… Это время он может использовать более эффективно, потому что он перестанет быть основным объектом критики», — резюмировал Котигоренко.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы должны состояться на Украине в ближайшее воскресенье, 31 марта. Согласно большинству соцопросов, опубликованных в последние дни, Порошенко занимает лишь третье место в списке электоральных симпатий, на несколько процентов уступая Юлии Тимошенко. Первое место с большим отрывом занимает актер и шоумен Владимир Зеленский. Для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать более 50% голосов.