Калуга, 27 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Калуге депутаты областного парламента выступили против внесения поправок в КоАП о введении единого штрафа за превышение скорости в диапазоне от 10 до 20 км/ч. Такое консолидированное решение приняли парламентарии 27 марта на заседании комиссии по экологии и транспорту под председательством Сослана Такаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области

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Участники заседания обсудили инициативу Министерства транспорта России о введении штрафа в размере 500 рублей для автомобилистов за превышение скорости на 10 км/ч. Напомним, что на данный момент действует норма о штрафе за превышение скорости движения на 20 км/ч. Эта инициатива уже была поддержана правительством Москвы.

Председатель комитета Сослан Такаев подчеркнул, что партия «Единая Россия» выступила в защиту автовладельцев и поставила под сомнение целесообразность изменений КоАП в части санкций за нарушение скоростного режима. По мнению единороссов, необходимость снижения порога превышения скорости, за которое водителю не грозит штраф, никак не обоснована, поскольку на сегодняшний день прямая зависимость безопасности дорожного движения от превышения скорости в диапазоне от 10 до 20 км/ч не выявлена.

«В числе угроз безопасности дорожного движения превышение скорости занимает далеко не первое место, — сказал Сослан Такаев. — По данным всероссийской статистики, около 20% ДТП случаются по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и улиц. Более 20% — из-за нарушений ПДД пешеходами, 15% — в результате нарушения правил проезда перекрёстков. Каждое десятое ДТП совершается водителем в состоянии алкогольного опьянения, а каждое двенадцатое — начинающими водителями».

Депутат Госдумы РФ Александр Авдеев отметил рациональное зерно в инициативе Минтранса России. По словам депутата, количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима всё равно остаётся достаточно высоким и составляет порядка 20%. Также Авдеев сослался на международный опыт, в соответствии с которым превышение скорости возможно только на очень небольшие значения — в противном случае выписываются крупные штрафы. В то же время думский парламентарий отметил необходимость более тщательной проработки вопроса.

Участники заседания согласились с мнением, что нарушение водителями Правил дорожного движения в части соблюдении скоростного режима носит массовый характер. Однако депутаты калужского заксобрания выразили опасение, что введение нормы будет способствовать не реальному повышению безопасности на дорогах, а увеличению количества штрафов с автовладельцев.

По мнению участников обсуждения, к вопросу снижения аварийности нужно подходить комплексно: необходимо провести ревизию улично-дорожной сети и привести дорожное полотно в нормативное состояние, повысить качество подготовки водителей, продолжить развитие систем видеофиксакции нарушений.