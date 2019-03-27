Киев, 27 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным возможны только при условии иностранной поддержки Украины, заявил 27 марта Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В своих мечтах президент Украины намерен обсудить с российской стороной дальнейшую судьбу арестованных у Керченского пролива украинских кораблей — нарушителей границы и членов их экипажей, а также судоходство в Азовском море.

«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО», — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Пётр Порошенко непостижимым образом присвоил Владимиру Путину статус своего единственного конкурента на выборах президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта текущего года.