Москва, 27 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Уголовное преследование кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука является агонией украинских властей. Такое мнение при помощи телемоста высказал сам Медведчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Когда мы летели с господином Бойко, мы прошли все таможенные и другие процедуры. Поэтому говорить о незаконном пересечении границы — это говорить ни о чём. Я расцениваю возбуждение очередного уголовного дела как агонию власти в преддверии выборов. Погранслужба Украины уже ответила, что не понимает, какие могут быть претензии, если все необходимые процедуры были соблюдены», — отметил Медведчук.

Украинский политик считает, что визит в Москву его и Бойко показал, что Россия готова для переговоров с украинской стороной и готова идти ей навстречу. Именно это обстоятельство заставило так сильно заволноваться.

«Это связано с одним: с нашей поездкой в Москву и переговорами с Медведевым и Миллером. Мы услышали, что Россия готова снизить на 25% стоимость газа для конечного потребителя на Украине. Это то главное, что испугало власть: что есть те, кто в будущем сможет договориться, когда эти переговоры будут носить официальный характер», — рассказал Медведчук.

При этом граждане Украины на деле увидели, что значит заботиться о населении, а не заниматься пиаром.

«Мы думали не о рейтингах, когда ехали в Москву, а о наших гражданах. Думали, как сделать коммунальные тарифы ниже, чем они есть сейчас. И как сделать, чтобы власть, которая создала условия тарифного геноцида, не была избрана в будущем. И чтобы люди поняли, что есть возможность снизить стоимость коммунальных услуг», — отметил украинский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели переговоры с Медведчуком и Бойко. После этого в Киеве заявили, что оба украинских политика могут попасть под уголовное преследование за незаконное пересечение границы.