Санкт-Петербург, 27 марта, 2019, 20:42 — ИА Регнум. В слиянии Александринского театра в Петербурге и Волковского театра в Ярославле нет содержательного смысла, а лишь чиновничьи устремления. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась петербургский театровед, бывший директор Российского института истории искусств (РИИИ РАН) Татьяна Клявина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Напомним, об объединении в одну структуру двух независимых театров, находящихся в разных городах, объявил 27 марта министр культуры Владимир Мединский, назвав это историческим событием и результатом инициативы, якобы пришедшей «снизу». По его словам, речь идет о создании на базе двух федеральных театров «Первого российского национального театра».

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«Печально, что некоторые коллеги-историки оправдывают этот бред своим присутствием. Не надо было бы, а они подчиняются. Идея совершенно бредовая. Один театр с большой историей, другой тоже. Почему Волковский театр должен стать филиалом, почему ярославцы должны соглашаться на это, в чем смысл? Думаю, здесь руководствуются простыми бытовыми вещами», — сказала Татьяна Клявина.

Она отметила, что художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин«давно хотел получить какой-нибудь театр в Москве», но ему не удавалось это сделать, хотя режиссеру уже 73 года. При осуществлении же такого проекта слияния двух театров в столице появится особая дирекция.

«С высокими зарплатами. Хороший выход из ситуации. С другой стороны, ради Фокина никто ничего подобного городить не будет, так что, думаю, есть и интерес кого-то повыше. И эти интересы совпали. Содержательной трактовки здесь не может быть, это чисто царедворские, чиновничьи шаги. Иногда именно бред и «прокатывает». На это хочется сказать: «Ребята, вы в своем уме?» — недоумевает Татьяна Клявина.

Эксперт абсолютно согласна с ярославскими коллегами, которые уже резко раскритиковали идею слияния театров, назвав ее уничтожением местной культуры. Они также возмущены тем, что это решение было принято без широкого общественного обсуждения.

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По выражению Татьяны Клявиной, министр Мединский уже «пошел на второй круг», так как идея слияния культурных учреждений озвучивалась ранее, но препятствием на пути ее реализации вставало общественное недовольство.

«Всё, за что он берется — такое мертворожденное. Была и идея слияния Консерватории, Мариинского театра, Академии балета и Института истории искусств. Все возмутились, и ее затормозили. А теперь они действуют по-другому: не обсуждают ничего, а сообщают, что уже всё сделано. Хотя это федеральные учреждения, так что здесь необходимо постановление правительства, насколько я понимаю, а не приказ министра, это совсем другой уровень», — добавила Клявина.

По ее мнению, только общественное мнение способно остановить этот разрушительный для культуры процесс. «Если ярославцы будут всем городом бунтовать», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ярославские деятели культуры в ближайшее время могут выступить с открытым обращением по поводу объединения театров. Театр имени Федора Волкова является федеральным учреждением культуры и подчиняется непосредственно Министерству культуры. Волковский театр — предмет гордости ярославцев.