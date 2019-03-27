Киев, 27 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что через 3−4 года страна вполне может стать региональным лидером по кинопроизводству.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы начали системно поддерживать киноиндустрию. В 2019 году правительство выделило 1 млрд грн на развитие индустрии. И мы видим результат. На экраны выходит все больше качественных украинских лент. Я убежден, что через 3−4 года Украина может стать региональным лидером по кинопроизводству», — отметил глава украинского правительства.

Гройсман заявил также о том, что культура является приоритетом для его правительства. Согласно прозвучавшей на заседании информации, за 2016−2018 годы при правительственной поддержке в регионах Украины было построено, реконструировано и отремонтировано 597 объектов культуры на общую сумму 1 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года Гройсман заявил, что украинское кино становится «все популярнее и популярнее».

«В 2018 году завершена съемка 29 лент, а год еще даже не закончился. Чтобы темпы съемок наших фильмов не уменьшались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа», — заявил премьер.

4 марта стало известно, что общественные организации в сфере кинематографии обратились с открытым письмом к Гройсману о необходимости создания Совета по государственной поддержке кинематографии, без которого невозможно финансирование съемок украинских фильмов. В обращении подчеркивалось, что в госбюджете на 2019 год предусмотрены соответствующие средства на создание украинских фильмов, но в настоящее время по ряду бюрократических причин использование этих средств фактически невозможно.