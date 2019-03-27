Новый план Гройсмана: Украина — региональный лидер по кинопроизводству
Киев, 27 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что через 3−4 года страна вполне может стать региональным лидером по кинопроизводству.
Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы начали системно поддерживать киноиндустрию. В 2019 году правительство выделило 1 млрд грн на развитие индустрии. И мы видим результат. На экраны выходит все больше качественных украинских лент. Я убежден, что через 3−4 года Украина может стать региональным лидером по кинопроизводству», — отметил глава украинского правительства.
Гройсман заявил также о том, что культура является приоритетом для его правительства. Согласно прозвучавшей на заседании информации, за 2016−2018 годы при правительственной поддержке в регионах Украины было построено, реконструировано и отремонтировано 597 объектов культуры на общую сумму 1 млрд грн.
ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года Гройсман заявил, что украинское кино становится «все популярнее и популярнее».
«В 2018 году завершена съемка 29 лент, а год еще даже не закончился. Чтобы темпы съемок наших фильмов не уменьшались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа», — заявил премьер.
4 марта стало известно, что общественные организации в сфере кинематографии обратились с открытым письмом к Гройсману о необходимости создания Совета по государственной поддержке кинематографии, без которого невозможно финансирование съемок украинских фильмов. В обращении подчеркивалось, что в госбюджете на 2019 год предусмотрены соответствующие средства на создание украинских фильмов, но в настоящее время по ряду бюрократических причин использование этих средств фактически невозможно.