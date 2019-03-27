Тюмень, 27 марта, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Чтобы Дальний Восток России развивался, туда необходимо привлекать налоговыми льготами и преференциями, прежде всего, бизнес. Привлекать именно отечественных инвесторов, а не «кормить Китай». Появятся рабочие места — приедут люди, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM юрист Европейской юридической службы Ирина Белова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Необходимы особые инвестиционные программы и выгодные кредиты. Пока лишь Дальневосточный округ привлекателен для добывающей промышленности — применяются специальные коэффициенты к налоговой ставке и освобождения от налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. Земля в безвозмездное пользование плюс существенные преференции по уплате налогов — могут заинтересовать людей, не привязанных к конкретной территории социальными и имущественными связями», — отметила эксперт.

Кроме того, напомнила юрист, с 2018 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, вправе применять нулевую налоговую ставку при расчете налога на прибыль. Дальний Восток прекрасен своей экзотической природой, но мало кто эти красоты видел. Правительству России необходимо задуматься и о развитии дальневосточных авианаправлений, которые сейчас малодоступны для среднестатистического жителя России по причине дороговизны, считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России рассматривают новые способы привлечения граждан на Дальний Восток и удержания местного населения региона. Помимо этого, прорабатывается вопрос о введении статуса дальневосточника, в рамках которого за каждый год, прожитый в регионе, будут начислять специальные баллы, которые позволят получать определённые социальные преференции.