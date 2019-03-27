Тёмные времена: блэкаут в Венесуэле продолжается третий день
Каракас, 27 марта, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Несколько миллионов граждан Венесуэлы снова остались без электричества, 27 марта передает агентство Reuters.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электричество
К вечеру вторника 26 марта властям Венесуэлы удалось восстановить подачу электричества в половине штатов, однако в среду 27 марта страну снова поразил «блэкаут».
Как сообщало ИА REGNUM, из-за отключений электричества в Венесуэле не работают многие больницы и школы, пострадал нефтяной экспорт.
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