Киев, 27 марта, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Сразу два украинских морских порта — Мариуполь (украинская часть бывшей Донецкой области) и Измаил (Одесская область) — по итогам неполных трех месяцев 2019 года превысили отметку в 1 млн тонн переваленных грузов каждый.

Uspa.gov.ua Порт Измаил (Одесская область)

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что по оперативным данным, по состоянию на 25 марта 2019 г. Мариупольский морской порт обработал 1 млн 98 тыс. тонн грузов, а порт Измаил — 1 млн 33 тыс. тонн.

Подчеркивается, что среди основных грузов, которые обрабатываются в Мариуполе, — черные металлы, зерновые, растительное масло, известняк и чугун. В Измаиле преобладают руда, химические и минеральные удобрения, подсолнечное масло, шрот, черные металлы, нефтепродукты.

Вместе с тем АМПУ не приводит каких-либо сравнительных данных, из которых можно бы было понять динамику обработки грузов в вышеуказанных портах.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации, Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. В начале нынешнего года, в январе, порт сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,6% — до 334,76 тыс. тонн.

Измаильский морской торговый порт в 2018 году перевалил 4,461 млн т грузов и выполнил план на 94,91%. В порту заявили, что такая ситуация сложилась из-за критического обмеления Дуная.