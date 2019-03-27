Москва, 27 марта, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Несмотря на отсутствие собственных наблюдателей на предстоящих президентских выборах на Украине, в России смогут узнать объективную ситуацию о нарушениях. Такое мнение высказал член Совета Федерации России Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Почему мы так много сегодня говорим о некорректности выборов на Украине? Потому что многие процессы, которые сегодня происходят на Украине, они происходят по неким понятиям: это можно, это нельзя. И начисто отсутствует порой действующая Конституция. Мы заинтересованы в целостности Украины, и в том, чтобы человек, который будет возглавлять Украину, был избран народом», — рассказал член Совфеда.

Клинцевич считает, что Россия сможет получить объективную информацию о нарушениях в ходе выборов украинского президента.

«Сегодня по результатам выборов, по процессам, которые будут проходить, мы будем давать оценку, и у нас есть возможность дать оценку, получить результаты, хотя туда не пустили не только наших наблюдателей, но и журналистов. Совет Федерации принимает специальное решение по поводу обращения в международные органы, чтобы контроль за предстоящими выборами был максимально объективен», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фракция ЛДПР в Государственной думе России выступила с инициативой не признавать итоги президентских выборов на Украине.