Кызылорда, Казахстан, 27 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. При крушении вертолёта министерства обороны Казахстана 27 марта погибли все находившиеся на борту. Об этом сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев в своём микроблоге в Twitter.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — сообщил Токаев.

Вертолёт Ми-8, осуществлявший полёт в рамках военного учения по маршруту Актау — Шымкент, разбился сегодня в Кызылординской области на юге Казахстана. После крушения воздушное судно загорелось. На его борту находились 13 человек.