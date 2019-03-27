Москва, 27 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего министра по связям Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщает 27 марта агентство РИА Новости.

Петр Данилов ИА Красная Весна Михаил Абызов

Экс-министр обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве, посредством чего похитил порядка четырех млрд рублей.

Ранее Абызов просил суд не арестовывать его, а защита предлагала отпустить Абызова под денежный залог в один млрд рублей.

Напомним, с 2012 по 2019 год Абызов был одним из министров в правительстве Дмитрия Медведева.

Свою вину Михаил Абызов признавать отказывается.