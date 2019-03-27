Нью-Йорк, США, 27 марта, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Белые каски» готовят в сирийской провинции Идлиб новые провокации с отравляющими веществами, заявил 27 марта на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разоблачённые «Белые каски»

Российский постпред подчеркнул, что ситуация в сирийской провинции Идлиб «эволюционирует в опасном направлении».

«Серьезную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при содействии пресловутых «белокасочников» готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ», — сказал Василий Небензя, добавив, что эта группировка контролирует почти 90% сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики из зоны «Идлиб» практически ежедневно обстреливают прилегающие районы Сирии.