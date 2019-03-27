Чебоксары, 27 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В столице Чувашии обнаружена несанкционированная свалка площадью 4 тыс. кв. метров, расположенная рядом с мусороперегрузочной станцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ, куда обратились обеспокоенные жители города.

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По данным «фронтовиков», стихийная свалка расположена в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи на участке между Марпосадским шоссе и Автозаправочным проездом, рядом с мусороперегрузочной станцией Чебоксар. Общественники, побывавшие на месте свалки, отмечают, что «неизвестными лицами здесь регулярно складируется строительный и бытовой мусор». По их данным, общая площадь захламленной территории составляет около 4 тыс. кв. метров.

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Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Чувашии Александр Воробьев считает, что «вероятными нарушителями» «могут быть организации, выполняющие демонтаж жилых и нежилых строений», а также владельцы гаражей.

«Ответственность в этом случае в первую очередь лежит на плечах городской администрации, которая не осуществляла необходимый контроль и допустила нарушение экологического законодательства. Мы призываем местные власти в кратчайшие сроки устранить незаконную свалку и принять меры, чтобы в дальнейшем не допускать появления новых несанкционированных объектов», — отмечает член регионального штаба Народного фронта в Чувашии Владислав Солдатов.

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Напомним, в Чувашии ежегодно выявляют крупные стихийные свалки. Так, в 2016 году в Марпосадском районе обнаружили свалку керамического боя — унитазов и раковин, в 2017 году в Чебоксарском районе выявили свалку просроченных лекарственных препаратов, в 2018 году в Комсомольском районе — свалку токсичных отходов.

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