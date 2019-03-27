Москва, 27 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта на 85-м году жизни, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Bundesarchiv.de Валерий Быковский (слева)

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад. Окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Пензенской области, Качинское военное авиационное училище лётчиков имени Мясникова, Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.

В 1960 году Быковский вошёл в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. За период с 1963 по 1978 год совершил три полёта в космос в качестве командира кораблей «Восток-5», «Союз-22» и «Союз-31». Суммарное время его пребывания в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

В последующие годы Быковский проходил службу в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов. В 1988 году был уволен из рядов Вооружённых сил СССР в запас по возрасту.

«Всю свою жизнь Валерий Фёдорович посвятил делу отечественной пилотируемой космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению. Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и России, весь коллектив ЦПК соболезнуют родным и близким Валерия Федоровича», — говорится в сообщении.

Прощание с Валерием Быковским состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка.