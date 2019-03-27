Мехико, 27 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Власти мексиканского штата Веракрус сообщают об очередных найденных криминальных захоронениях, 27 марта передает агентство Associated Press.

olivier.brisson Мексиканская полиция

В настоящий момент из могил на побережье Мексиканского залива в районе Рио Бланко извлечены 15 тел.

Поисками захоронений в штате Веракрус занимаются как полиция, так и организации жертв наркокартелей.

Читайте также: Массовое захоронение в Мексике: в штате Веракрус обнаружили 250 черепов