В мексиканском штате Веракрус найдены новые криминальные захоронения
Мехико, 27 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Власти мексиканского штата Веракрус сообщают об очередных найденных криминальных захоронениях, 27 марта передает агентство Associated Press.
olivier.brisson
Мексиканская полиция
В настоящий момент из могил на побережье Мексиканского залива в районе Рио Бланко извлечены 15 тел.
Поисками захоронений в штате Веракрус занимаются как полиция, так и организации жертв наркокартелей.
Читайте также: Массовое захоронение в Мексике: в штате Веракрус обнаружили 250 черепов