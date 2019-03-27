Москва, 27 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Москва считает, что литовским судом при рассмотрении дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года были попраны основополагающие принципы правосудия. Об этом говорится в распространённом 27 марта комментарии МИД России.

Rimantas Lazdynas Вильнюс, 13 января 1991 года

«В ходе процесса были попраны основополагающие принципы правосудия, прежде всего — о недопустимости придания правовым нормам обратной силы. Проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц в тот трагический день», — отмечают в российском ведомстве.

МИД также указывает, что в нарушение общепринятых международных норм проведения судебных процессов с участием иностранных граждан в зал суда под надуманными предлогами не были допущены сотрудники посольства России в Вильнюсе и представители российских СМИ.

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявляют в МИД.

Отмечается, что российская сторона расценивает данные действия как «крайне недружественные и, по сути, провокационные, показывающие предвзятость и политическую мотивированность этого позорного судилища».

Напомним, Вильнюсский окружной суд сегодня огласил приговор по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений погибли 14 человек. Суд признал «виновными» 67 граждан России, большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов были признаны виновными в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» и приговорены к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно. Полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, а его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову — четыре года тюрьмы.