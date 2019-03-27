Москва, 27 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Бывший член Открытого правительства РФ Михаил Абызов попросил Басманный суд Москвы не арестовывать его, сообщает 27 марта РИА Новости.

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Подозреваемый в многомиллиардных хищениях экс-министр заявил, что он не осуждает органы следствия, но просит суд не удовлетворять их ходатайство об аресте.

Ранее защита Абызова предложила внести за него денежный залог, а также заявила, что за него готовы поручиться такие люди, как Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович и Наталья Тимакова.

По мнению следователей СК РФ, в 2011—2014 годах Абызов, занимавший руководящие посты в энергетических структурах РАО ЕЭС, похитил и вывел за рубеж порядка четырех млрд рублей.

Своей вины Михаил Абызов не признает.