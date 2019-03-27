Москва, 27 марта, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись на которой президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул одного из своих охранников, чтобы пообщаться со спортсменами. На данный инцидент обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов, запись была сделана телеканалом «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады

На записи видно, как Путин подходит к спортсменам, для того чтобы пообщаться с ними, но один из охранников перекрывает обзор президента, и глава государства отодвигает его.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов», — сказал Путин.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1110909172470763520

После этого охранник Путина сделал несколько шагов назад, а президент продолжил общение.

Участников Универсиады в Красноярске Путин поздравил с отличным результатом и пожелал в будущем добиться успехов на Олимпийских играх.