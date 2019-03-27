Киев, 27 марта, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Украинская национальной акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что власти Дании в очередной раз отказали в согласовании прокладки газопровода «Северный поток — 2» через свою исключительную экономическую зону. Об этом сегодня, 27 марта, сообщается на официальной странице «Нафтогаза» в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Газпром получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально газопровод «Северный поток — 2» должен был проходить через датские территориальные воды. Но власти Дании не согласовали этот маршрут. Тогда была подана заявка на прокладку трубопровода в датской исключительной экономической зоне в районе острова Борнхольм.

Член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду на то, что разрешение от Дании для проекта будет выдано до середины 2019 года.