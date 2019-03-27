Ульяновск, 27 марта, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Ульяновске депутаты обратятся в УФАС региона с просьбой проверить обоснованность повышения цен на проезд в коммерческом транспорте. Парламентарии считают, что при росте стоимость качество пассажирских услуг «остаётся на прежнем уровне», сообщает пресс-служба столичного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Данный вопрос был поднят 27 марта на заседании фракции «Единой России» в ульяновской городской Думе. Депутаты отмечают, что при подорожании проезда с 18 марта на нескольких ульяновских маршрутах «качество пассажирских перевозок остаётся на прежнем уровне». По словам парламентариев, жители продолжают жаловаться в их общественные приёмные на нарушение графика движения, невыезд на линию вечером, грубость со стороны водителей.

«Мы проверили: действительно со многих остановок не так-то просто уехать, маршрутчики не соблюдают график движения. Все это вызывает справедливое недовольство горожан, особенно на фоне повышения цен на проезд. В свою защиту перевозчики нам представили подтвержденный торгово-промышленной палатой Ульяновской области расчёт только по одному маршруту. У каждого маршрута своя протяженность, и загонять всё под единый расчет в 23 рубля не совсем верно. Поэтому обращаемся к ФАС», — прокомментировал глава фракции Игорь Крючков.

По мнению депутатов, антимонопольщики должны выяснить законность повышения платы за проезд.

Ранее в местной прессе сообщали, в Ульяновске на ряде основных маршрутов подняли стоимость проезда с 20 до 23 рублей в дневное время, с 24 до 27 рублей — в вечернее. С 1 апреля планируется повысить цену за билет в трамваях и троллейбусах с 16 рублей при безналичной оплате до 18 рублей, при оплате наличными — с 17 до 20 рублей.