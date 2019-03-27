Бишкек, 27 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Руководство госагентства по защите и продвижению инвестиций Киргизии и представители российского концерна «Русэлпром» подписали меморандум о сотрудничестве на $1,5 млрд (свыше 96,2 млрд рублей) во время VIII киргизско-российской межрегиональной конференции. Об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции заявил глава ведомства Адылбек Шумкарбек уулу.

HylgeriaK ГЭС. Киргизия

По его словам, в рамках этих договоренности российская компания может принять участие в сборке гидроузлов для киргизстанских ГЭС, а также реализации инвестиционных проектов по строительству гидроэлектростанций в Киргизии.

«В ближайшее время в республику прибудет рабочая группа из России. Мы начнем разрабатывать «дорожную карту» по реализации меморандума. Будем переходить к конкретным шагам», — подчеркнул глава агентства.

Конкретные сроки начала работ киргизский чиновник не назвал.

Справка ИА REGNUM Концерн «Русэлпром» является «вторым крупнейшим в России производителем и поставщиком электрических машин и приводов». По информации компании, «каждый 3-й асинхронный электродвигатель в стране [России] произведен на предприятиях концерна».

ИА REGNUM напоминает, что ранее гидроэнегргетическими проектами в Киргизии занималась другая российская компания — «РусГидро». В соответствии с подписанным в конце сентября 2012 года межправительственным соглашением, «РусГидро» должно было возвести Камбар-Атинскую ГЭС-1 и Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

Однако через три года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о том, что российский холдинг не выполняет условия договора, а в январе 2017 года парламент Киргизии расторг соглашение в одностороннем порядке.

В октябре 2018 года ПАО «РусГидро» подало в Гаагский арбитраж исковое заявление против Киргизии, требуя от киргизской стороны выплатить $37 млн (около 2,4 млрд рублей), уже потраченных российской компанией на строительство ГЭС в республике.