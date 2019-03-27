Астрахань, 27 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В Енотаевском районе Астраханской области полицейские нашли более 20 килограмм чёрной икры в чемодане девушки, которая ехала из Астрахани в Москву. Об этом 27 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

(сс) Miroslavik Черная икра

Пассажирку с чемоданом, полным икры, легковой автомобиль вёз по трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань. 23-летняя жительница северокавказской республики занервничала при виде полицейских, остановивших машину. В итоге в её чемодане нашли 42 банки с чёрной икрой, общий вес которых превысил 20 килограмм.

Груз изъяли и направили на ихтиологическое исследование. Правоохранительные органы предполагают, что девушка перевозила осетровую икру, добытую незаконным путём, чтобы потом продать на московском рынке. Для фасовки икры по банкам девушка арендовала квартиру в Астрахани. Общая стоимость её груза составляла около миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ — «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».