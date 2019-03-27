В аэропорту «Внуково» ведётся проверка после сообщения о взрывчатке
Москва, 27 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в московском аэропорту «Внуково». Об этом 27 марта сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Павел Латышов ИА Красная Весна
Перрон аэропорта Внуково
«Поступило анонимное сообщение о том, что в аэропорту «Внуково» якобы заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства.
По информации «Интерфакса», на место выехали представители экстренных служб. Сообщается, что помещения аэропорта будут обследованы кинологами.