Москва, 27 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в московском аэропорту «Внуково». Об этом 27 марта сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

«Поступило анонимное сообщение о том, что в аэропорту «Внуково» якобы заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства.

По информации «Интерфакса», на место выехали представители экстренных служб. Сообщается, что помещения аэропорта будут обследованы кинологами.