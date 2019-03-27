Вашингтон, 27 марта, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию «прекратить ненужные провокации» в Венесуэле после прибытия в латиноамериканскую страну российских военных, 27 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Сегодня мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро и поддержать Хуана Гуайдо», — заключил Пенс.

Напомним, несмотря на агрессивные действия США и их союзников, в течение двух месяцев власть в Венесуэле остается у легитимного президента Николаса Мадуро.

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