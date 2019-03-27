Рим, 27 марта, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини обвинил нелегальных мигрантов в пиратском захвате корабля, передает Italia Oggi в среду, 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

По словам министра, группа нелегальных мигрантов захватила грузовой корабль в Средиземном море. Судно движется на север, в сторону Мальты и Италии.

«Италию они увидят только в подзорную трубу», — заявил Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов — в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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