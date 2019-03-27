Брюссель, 27 марта, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал Европейский парламент рассмотреть новую отсрочку Brexit, 27 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Туск отметил, что Евросоюз должен быть «открыт» к новому продлению, если Великобритания пересмотрит свою стратегию.

В настоящий момент срок выхода Великобритании из ЕС отложен до 12 апреля, однако неизвестно, будет ли за оставшееся время решена судьба соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Читайте также: После переговоров с Мэй «сфинкс кажется открытой книгой» — Юнкер