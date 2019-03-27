Рим, 27 марта, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Прокуратура Рима возбудила уголовное дело по подозрению в «похищении» (незаконном задержании) граждан, передает Affari Italiani в среду, 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Речь идет о инциденте, который произошел в январе 2019 года в порту Сиракуз: власти в течение нескольких дней не впускали в порт корабль с нелегальными мигрантами.

Итальянская прокуратура однажды уже возбуждала дело о «похищении» мигрантов. В качестве ответчика был назван глава МВД Маттео Сальвини. В новом деле в настоящее время имен подозреваемых нет.

Предыдущее дело было закрыто: парламент Италии отказался лишать Сальвини иммунитета, сам министр и его коллеги по правительству заявили, что все действия в отношении мигрантов соответствовали не только закону, но и предвыборной программе, за которую большинство граждан страны проголосовали в 2018 году.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини