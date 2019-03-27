Кострома, 27 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. «За 3 года смертность, связанная с отравлением этанолом и его суррогатами, снизилась на 30,2%», — об этом Smi44 сообщила главврач Костромского областного наркологического диспансера Марина Ефремова

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Как сообщила врач, «по данным бюро судебно-медицинской экспертизы, число смертельных отравлений этанолом и алкогольсодержащей (непищевой) продукцией по Костромской области составило: в 2016 году — 169, в 2017 году — 188, в 2018 году — 117».

Отметим, что, по словам директора департамента здравоохранения Евгения Нечаева, основной причиной смерти жителей Костромской области являются болезни системы кровообращения (50,2% всех случаев). Второе место занимают раковые болезни, третье — травмы и отравление, четвертое — болезни органов пищеварения, пятое — болезни органов дыхания.

Напомним, что по информации Костромастата, за 2018 год в области родилось 6213 человек, умерло — 9473. По сравнению с показателями предыдущего года рождаемость снизилась на 9,9%, смертность — на 1,7%. Естественная убыль населения — 3260 человек. Отметим, что схожие демографические процессы в последние годы наблюдаются на большей части России