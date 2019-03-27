Рим, 27 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. По уточненным данным за февраль 2019 года, объем экспорта итальянской продукции за год вырос на 6,1%, передает в среду, 27 марта, Italia Oggi со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Объем импорта в годовом исчислении вырос на 5,6%.

Положительное сальдо торгового баланса Италии по итогам 2019 года составило 2,162 млрд евро. Годом ранее этот показатель составлял 1,975 млрд евро.