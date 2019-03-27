Киев, 27 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины на сегодняшний день по боевому опыту превосходят армии стран НАТО «в некоторых вопросах».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью официальной парламентской газете «Голос Украины», опубликованном сегодня, 27 марта.

«Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту — в некоторых вопросах даже идет впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами… Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек», — отметил Наев.

Также командующий заявил, что хотя Украина «давно и последовательно» держит курс на вступление в альянс, последние годы являются «стремительным рывком вперед» в этом вопросе.

«Активное продвижение наблюдается во всем, что касается совместных учений и совместных действий в составе миротворческих подразделений, обучения с инструкторами из армий разных стран, военной науки, логистики, и в других сферах», — заявил Сергей Наев.

Также в этом интервью он заявил, что оборонная реформа, проходящая сейчас на Украине, — процесс сложный, «но положительный и необратимый».

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно — в Киеве в 2020 году впервые в истории состоится сессия Парламентской ассамблеи НАТО

Как сообщила глава украинской делегации в НАТО Оксана Юринец, комментируя эту новость:

«Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не уменьшаем активности в этом направлении — и как результат наше министерство обороны, как и соседское, польское, также приглашено ко входу символикой альянса».

22 марта президент Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в НАТО позволит сократить оборонные расходы, существенно повысить уровень безопасности в стране и закончить боевые действия в Донбассе. Он уверен, что в настоящий момент больше половины украинцев поддерживают движение в НАТО.