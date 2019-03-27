Тюмень, 27 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор жёстко раскритиковал деятельность компании, которая является оператором по начислениям платы за коммунальные услуги. В январе и феврале за сбор, вывоз и утилизацию мусора тюменцам, согласно цифрам в квитанциям, надо было заплатить порой в два раза более положенного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Саботажем «мусорной» реформы непрекращающиеся ошибки в квитанциях пока не называют, но уже начинают говорить о некой злонамеренности. Ведь именно завышенные суммы платы за мусор выводят людей на митинги.

«На самом деле полная база данных с количеством проживающих была, компанией «Восток» были допущены ситуации с начислениями, когда происходили двойные, неточные начисления. Дважды проходил жесткий разговор. В ближайшее время они начнут начислять за март, если такое же количество нарушений будет допущено, я жестко поставлю вопрос о соответствии занимаемых должностей руководителями этих организаций. Официальное предупреждение», — заявил Александр Моор в программе «Час с губернатором» на канале «Регион-Тюмень».

Вслед за официальным предупреждением последовали официальные оправдания. Проблема двойных начислений связана с трудностями при взаимодействии с управляющими компаниями, и в первую очередь с их высокой инертностью, пояснил суть проблемы генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев.

«Мы, со своей стороны, в минувшем году вели масштабную подготовительную работу: рассылали письма, организовывали встречи с руководителями УК, говорили о том, что необходимо скоординировать наши действия и исключить двойные начисления. Также мы просили все управляющие организации уведомить нас о том, будут ли они заключать договор на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами или передадут жителей на прямые расчеты с регоператором.

Однако часть компаний, обслуживающих жилфонд, проигнорировали все сигналы и сроки, за заключением договора обратились только в конце января, а некоторые и позже. Разумеется, договор с региональным оператором заключить они не успели, однако строку «Обращение с ТКО» в свои квитанции включили, хотя технически не имели права этого делать в отсутствие действующего договора с региональным оператором», — разъяснил проблему двойных начислений Максим Ромашев.

Уверив, что в платёжках за март будут верные цифры, Максим Ромашев отметил, что в регионе нет единой актуальной базы данных, в которой отражалось бы количество проживающих и которую можно было бы ежемесячно получать для проведения начислений. Кроме того, миграция населения будет всегда. Поэтому обращения, связанные с этим фактором, определённо сохранятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 году в России изменилась схема обращения с твердыми бытовыми отходами. В Тюменской области коммунальная услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами оплачивается исходя из количества проживающих в жилом помещении. В январе 2019 года установлен тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора в многоквартирных домах 139,06 рублей с человека в месяц, в индивидуальных домах — 119,24 рублей.