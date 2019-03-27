Киев, 27 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины с 28 марта приступят к обеспечению круглосуточной охраны на избирательных участках, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

«С 28 марта, с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии, они будут под круглосуточной охраной. Но задача обеспечить неприкосновенность данных помещений», — заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Напомним, ранее сегодня глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что силовики готовы «ко всем возможным угрозам» во время предстоящих 31 марта выборов президента страны.