Дублин, 27 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар призвал Евросоюз к «особому отношению» к Северной Ирландии после выхода Великобритании из блока, 27 марта передает агентство Reuters.

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«Когда я говорю о специальных мероприятиях, я имею в виду, что отношение к Северной Ирландии должно быть другим, нежели к остальной части Соединенного Королевства», — заявил Вардакар.

Премьер-министр Ирландии выразил надежду, что даже в случае «жесткого Brexit» острову удастся избежать установления «жесткой границы».

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